Трамп розповів, як тривають останні години підготовки до історичної зустрічі із Кім Чен Ином

Дональд Трамп зазначив, що незабаром стане відомо, чи матиме місце реальна угода із КНДР, на відміну від минулого.

Президент США Дональд Трамп розповів, як тривають останні години приготування до історичної зустрічі із північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Як написав Трамп у своєму Twitter, зустрічі між представниками обох країн йдуть «добре і швидко». «Зустрічі між співробітниками та представниками йдуть добре і швидко ... але, врешті-решт, це не має значення. Ми всі незабаром дізнаємося, чи матиме місце реальна угода, на відміну від минулого!», – написав Трамп. Meetings between staffs and representatives are going well and quickly....but in the end, that doesn’t matter. We will all know soon whether or not a real deal, unlike those of the past, can happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 червня 2018 р.

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