Трамп розповів, як тривають останні години підготовки до історичної зустрічі із Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп розповів, як тривають останні години приготування до історичної зустрічі із північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Як написав Трамп у своєму Twitter, зустрічі між представниками обох країн йдуть «добре і швидко».

«Зустрічі між співробітниками та представниками йдуть добре і швидко ... але, врешті-решт, це не має значення. Ми всі незабаром дізнаємося, чи матиме місце реальна угода, на відміну від минулого!», – написав Трамп.

