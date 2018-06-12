Трамп розповів, як тривають останні години підготовки до історичної зустрічі із Кім Чен Ином

00:33, 12 червня 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп розповів, як тривають останні години приготування до історичної зустрічі із північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Як написав Трамп у своєму Twitter, зустрічі між представниками обох країн йдуть «добре і швидко».

«Зустрічі між співробітниками та представниками йдуть добре і швидко ... але, врешті-решт, це не має значення. Ми всі незабаром дізнаємося, чи матиме місце реальна угода, на відміну від минулого!», – написав Трамп.

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Теги: #Кім Чен Ин#Дональд Трамп