Трамп розповів, як тривають останні години підготовки до історичної зустрічі із Кім Чен Ином
00:33, 12 червня 2018Світ
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Дональд Трамп зазначив, що незабаром стане відомо, чи матиме місце реальна угода із КНДР, на відміну від минулого.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп розповів, як тривають останні години приготування до історичної зустрічі із північнокорейським лідером Кім Чен Ином.
Як написав Трамп у своєму Twitter, зустрічі між представниками обох країн йдуть «добре і швидко».
«Зустрічі між співробітниками та представниками йдуть добре і швидко ... але, врешті-решт, це не має значення. Ми всі незабаром дізнаємося, чи матиме місце реальна угода, на відміну від минулого!», – написав Трамп.
Meetings between staffs and representatives are going well and quickly....but in the end, that doesn’t matter. We will all know soon whether or not a real deal, unlike those of the past, can happen!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 червня 2018 р.
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