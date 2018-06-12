Прес-конференція Трампа за підсумками історичної зустрічі з Кім Чен Ином (наживо)

12 червня Дональд Трамп та Кім Чен Ин підписали спільний документ після перемовин у Сінгапурі.

Президент США Дональд Трамп дає прес-конференцію за підсумками історичної зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином, яка відбулася 12 червня 2018 року на саміті в Сінгапурі.

Трансляцію веде Guardian News, дивіться наживо на УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин за підсумками своєї зустрічі в Сінгапурі 12 червня 2018 року підписали історичний документ і пообіцяли суттєві зміни для світу.

Зокрема, сторони висловили переконання, що взаємне зміцнення довіри допоможе створити без’ядерну зону на Корейському півострові, а також визначили чотири основні пункти для розвитку нових відносин між країнами.

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При цьому Сполучені Штати та КНДР "зобов'язуються започаткувати новий рівень відносин відповідно до бажання народів обох країн мати мир та процвітання", - зазначається в документі.

"Сполучені Штати та КНДР долучаться до спільних зусиль зі встановлення довгострокового та стабільного мирного режиму на Корейському півострові", - наголошують сторони у своїй заяві.

Також вони підтвердили відданість підписаній лідерами Північної та Південної Кореї у Панмунджоні декларації, і з цієї причини КНДР зобов'язується продовжувати зусилля з метою цілковитої денуклеаризації Корейського півострова.

Крім того, США та КНДР взяли на себе зобов'язання проводити роботи з пошуку останків військових полонених, включаючи негайну репатріацію вже ідентифікованих осіб.