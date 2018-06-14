"Добре знаю, що таке "український націоналізм": якими скандальними висловлюваннями про Україну запам'ятався режисер Говорухін

Станіслав Говорухін підтримував політику Путіна щодо Криму.

У РФ на 83-му році життя помер відомий радянський і російський режисер Станіслав Говорухін.

В інтерв'ю газеті "Аргументи і факти" у вересні 2014 року режисер сказав, що не відвідає більше Україну: "Таку кров не змиєш. Може, через 100 років і помиримося, якщо Земля ще буде існувати. Але на відрізок моєї решти життя я прекрасно розумію, що вже не поїду ні в Київ, ні в Харків ".

"Через мою позицію я в Україні небажаний гість. Я підтримую президента Росії Володимира Путіна і всією душею за народ Донбасу".

Також Говорухін заявляв, що з огидою ставиться до Одеси, а жителів міста називав "боягузливим народом": "А Одеса ... Я з огидою ставлюся до міста. До городян, які дозволили зробити із собою таке. В Одесі ж мільйон з гаком жителів! Боягузливий народ - одесити. Я їх добре знаю... Таке неможливо було б у Севастополі - там кожен би взяв тесак, сокиру, рушницю. Є народи, які не залякаєш. Чеченці. Або керченці. Мужні, сильні. І вся історія їхня така. А одесити заткнулись, злякалися і сидять... і поступово змінюють свої погляди. Зомбуються потроху і теж розповідають про москалів, які воюють з Україною...".

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Крім того, режисер підтримував анексію Криму і агресію Путіна: "Тільки наша інтелігенція і бізнесмени міркують на тему "навіщо нам потрібен був Крим?". Простий народ так не говорить. А що в Криму говорять, знаєте? Я щойно звідти... Головне питання: "А ви нас назад не віддасте?" Все інше для них - дрібниці...".

"Зараз легко уявити, що було б в Криму, якби жителям Криму не дали провести референдум. Скільки б крові там пролилося! Було б важче, ніж на Донбасі. Але Крим однорідний, там росіяни, розбавлені татарами. На Донбасі не може бути результату 90 відсотків за приєднання до Росії. Вони голосують за незалежність".

Говорухін скаржився і на "український націоналізм": "Двадцять років я жив і працював в Одесі, на Одеській кіностудії, і добре знаю, що таке український націоналізм. На собі неодноразово зазнавав".

"Вони (українці. - Ред.) Хочуть "в Україні", щоб не звучало "на околиці Росії", як і було все життя. Якщо їм приємно говорити "в Україні", можна говорити і так. Йде громадянська війна, російська частина Донбасу бореться з національної частиною різношерстої України, яка ніколи не була єдиною, вона складається з різних народів: Буковина, Галичина та інших".

"Треба не уподібнюватися деяким українцям, не виховувати в народі ненависть до іншої національності, щоб у нас не виникло те, що там".

Як повідомляв УНІАН, режисер Станіслав Говорухін помер на 83-му році життя.

Станіслав Говорухін зняв багато художніх, художньо-публіцистичних та публіцистичних фільмів. Серед найбільш відомих його режисерських робіт у кіно: "Вертикаль", "Місце зустрічі змінити не можна", "Пригоди Тома Сойєра і Гекльберрі Фінна", "Десять негренят", "Ворошиловський стрілок", "Благословіть жінку". Він написав понад 20 сценаріїв до фільмів, серед яких "Контрабанда", "Пірати XX століття", "Вторгнення", "У пошуках капітана Гранта", "Таємниці мадам Вонг", а також кілька книг.

Варто зазначити, що режисер включений до списку нев'їзних до України осіб, що створюють загрозу національній безпеці. Говорухін підтримав політику Путіна щодо Криму.