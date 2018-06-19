У Росії засуджений за велику аферу банкір помер у колонії, де жив у перенаселеному бараці

При огляді тіла Мальчевського слідів насильства або отруєння виявлено не було.

Російський підприємець Анджей Мальчевський, засуджений у 2016 році на чотири роки в'язниці у справі про розкрадання 70 млрд рублів, раптово помер у виправній колонії в Рязанській області, повідомляють ЗМІ з посиланням на ФСВП і його адвокатів.

Як передає Бі-бі-сі, при огляді Мальчевського слідів насильства або отруєння виявлено не було. "Він у лікарні при колонії помер. Він відчув себе погано, його перевели в лікарню", - повідомив адвокат.

Читайте такожПопулярного російського актора засудили до 11 років колонії за звіряче вбивство дружини

Про причини смерті офіційно не повідомляється. Близький родич Мальчевського розповів інтернет-виданню The Bell, що він помер від інфекційного менінгіту, який був викликаний перенаселеністю барака, в якому жив екс-банкір.

За словами родича, ув'язнених у бараці було більше, ніж спальних місць, тому їм доводилося спати по черзі. Крім того, банкіру тричі відмовляли в УДО, стверджує він.

При цьому адвокат Мальчевського заявив виданню, що на перенаселеність барака Мальчевський не скаржився, а в УДО йому було відмовлено двічі.

ЗМІ називали ситуацію з Мособлбанком однією з найбільших афер на російському банківському ринку. За даними генпрокуратури, топ-менеджери Мособлбанка вивели з організації в цілому 68 млрд руб.

Анджей Мальчевський народився в 1963 році, в 1980-і роки працював інженером в корпорації "Фазотрон", після розпаду СРСР почав пробувати себе в бізнесі. У 2006 році Мальчевський став власником Мособлбанка (перетворений з Дагестанського банку "Ватан").

Через чотири роки комерційна структура вже мала мережу з 347 різних структурних підрозділів, а Національне рейтингове агентство (НРА) присвоїло їй рейтинг високої кредитоспроможності. Пост голови ради директорів Мособлбанка кілька років займав колишній спікер Держдуми Геннадій Селезньов, з яким Мальчевський познайомився під час своєї роботи в апараті Держдуми. Віце-президентом банку був генерал-майор ФСБ Микола Костров.

У травні 2014 року центробанк оголосив про санацію Мособлбанка. Потім почалося розслідування і була викрита злочинна схема. За даними слідства, щодня з рахунків приватних вкладників списувалося від декількох тисяч до декількох сотень мільйонів рублів.

Як повідомляв УНІАН, у березні головного в Росії "злодія в законі" засудили до 10 років колонії.