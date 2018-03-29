Головного в Росії "злодія в законі" засудили до 10 років колонії

Лідера російського злочинного світу Захарія Калашова, відомого як Шакро Молодий, у Москві засудили до 9 років і 10 місяців позбавлення волі в колонії суворого режиму за вимагання.

У Москві суд засудив кримінального авторитета Захарія Калашова, відомого як Шакро Молодий, до 9 років і 10 місяців позбавлення волі в колонії суворого режиму. Калашова визнали винним у вимаганні 8 мільйонів рублів у власника московського ресторану Elements.

Як передає Російська служба Бі-бі-сі, підручний Калашова Андрій Кочуйков на прізвисько Італієць отримав 8 років і 10 місяців колонії. Крім Кочуйкова по справі Калашова проходять ще 11 його спільників. Всього підсудні фактично поділялися на дві групи за двома епізодами справи. Перший з них - вимагання грошей у Жанни Кім, а другий - вимагання у бізнесмена Лева Гарамова. Всіх підсудних об'єднує те, що вони діяли за вказівкою Калашова, вважає слідство.

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Шакро Молодого називають лідером російського злочинного світу. За даними ЗМІ, він став головним "злодієм у законі" після того, як у 2013 році в Москві був убитий попередній лідер злочинного світу Аслан Усоян, відомий як Дід Хасан.

У грудні 2015 році у московського ресторану Elements сталася перестрілка, в якій, за версією слідства, брали участь люди Калашова. Конфлікт стався через те, що його люди вимагали у власниці ресторану 8 млн рублів за роботу дизайнера Фатіми Мисікової, яка була пов'язана з Шакро Молодим.

Після перестрілки був затриманий спільник Калашова - Андрій Кочуйков на прізвисько Італієць. Після цього було заарештовано сам Калашов та інші його соратники.

Через тиждень після затримання Шакро Молодого були затримані троє високопоставлених співробітників Слідчого комітету - екс-глава управління власної безпеки СКР Михайло Максименко, його колишній заступник Олександр Ламонов, екс-заступник голови московського управління СКР Денис Нікандров.

Пізніше був затриманий колишній начальник слідчого управління СКР по Центральному адміністративному округу Москви Олексій Крамаренко.

Колишні співробітники СК звинувачуються в тому, що одержували хабарі від Шакро Молодого в розмірі 500 тисяч євро за пом'якшення обвинувачення Андрію Кочуйкову.

В даний час йде суд у справі Максименко. Він відмовився визнати свою провину і заявив, що був обумовлений іншими фігурантами - Ламоновим та Нікандровим.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року Мінфін США ввів санкції проти найбільших російських "злодіїв у законі".