КНДР має найближчим часом передати США останки 200 загиблих в Корейській війні бійців - ЗМІ
Адміністрація Трампа очікує від КНДР повернення в США останків 200 чоловік, які, як передбачається, були американськими військовослужбовцями, які загинули в ході Корейської війни 1950-1953 рр.
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Про це повідомляє CNN, посилаючись на чотири джерела в президентській адміністрації.
Планується, що останки будуть передані американській стороні у найближчі дні, хоча точну дату та місце передачі поки не погодили.
За оцінками Пентагону, на території Північної Кореї з часів Корейської війни знаходяться останки приблизно 5300 американських військовослужбовців.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та лідер КНДР Кім Чен Ин підписали «всеохоплюючий документ» за результатами саміту між країнами 12 червня в Сінгапурі.
Одним з положень декларації була домовленість про повернення на батьківщину у США останків в'язнів війни та загиблих у бойових діях військовослужбовців (американських солдатів, які воювали в Корейській війні 1950-1953 рр..), включаючи негайну репатріацію вже ідентифікованих останків.