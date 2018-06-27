У лікарні Техасу стався вибух, є жертви (фото)

В результаті вибуху одна особа загинула, ще 12 постраждали.

В американському місті Гетсвилль, штат Техас, в Меморіальній лікарні Кор'єлла стався вибух, в результаті якого одна людина загинула, ще 12 постраждали.

Як повідомляє AP, за даними офіційних осіб, загиблий і постраждалі були будівельниками, які будували нову частину лікарні. Саме там і стався вибух. Пацієнти і персонал лікарні не постраждали, їх одразу ж евакуювали.

Свідки кажуть, що вибухнув електричний генератор всередині незавершеної нової частини лікарні. Однак директор лікарні Дейв Байром припускає, що вибух почався з газопроводу.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня п'ятеро людей постраждали після вибуху на станції метро "Station Parade" на півночі Лондона.