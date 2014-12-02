Лідери протестів в Гонконзі закликали активістів розійтися

Лідери протестного руху Occupy Central у Гонконзі у вівторок, 2 грудня, закликали демонстрантів звільнити заблоковані ділянки вулиць через загрози насильства з боку поліції.

Як повідомляє LB.ua з посиланням на агентство Рейтер, з відповідною заявою виступив один з організаторів антиурядових демонстрацій, професор Університету Гонконгу Бенні Тай та його соратники - професор соціології в Китайському університеті Чан Кінмен (Chan Kin-man) і преподобний Чу Юмінь (Chu Yiu-ming).

"Офіцери поліції на передовій, схоже, неконтрольовані", - сказав Бенні Тай, додавши, що в результаті дій правоохоронців хтось може серйозно постраждати.

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"Ми поважаємо рішучість студентів і громадян боротися за демократію, але ми обурені безсердечною байдужістю уряду. Уряд, який використовує поліцейські кийки, щоб зберегти свій авторитет, це уряд, який знаходиться за межами розуму. Заради безпеки руху Occupy Central ми закликаємо студентів розійтися", - цитує слова Бенні Тая euronews.

Крім того, лідери опозиції повідомили про намір 3 грудня добровільно з'явитися в поліцію і понести відповідальність за наслідки масштабної кампанії громадянської непокори.

Напередодні поліція жорстоко розігнала маніфестантів, які намагалися прорватися на територію урядового комплексу, і затримала більше 40 з них.

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У Гонконзі з вересня тривають антиурядові демонстрації. Студенти та активісти Occupy Central вимагають провести у 2017 році в Гонконгу прямі вільні вибори глави місцевої адміністрації, який раніше призначався підконтрольною пекінській владі колегією виборців. У серпні влада Китаю прийняла рішення, що всіх кандидатів на виборах 2017 року буде спочатку перевірено і схвалено урядовим комітетом. Протестувальники вважають, що це суперечить демократії.