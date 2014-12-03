Екс-віце-прем'єр РФ про падіння рубля: Проблема не з резервами, а з мізками

Про це на своїй сторінці в Facebook написав колишній віце-прем'єр-міністр Росії Альфред Кох.

На його думку, зараз у російської влади велика проблема "з мізками", тому що наявні резерви дозволяють країні протриматися два роки, якщо витрачати їх з розумом, однак заважає відсутність грамотного керівництва.

Читайте такожДолар у Росії піднявся вище 54 рублів, євро - вище 67

"Це як якщо б потрібно було перелетіти з пункту А в пункт Б на літаку. І літак є, і пального навалом, одна проблема - один льотчик помер, а інший - в тюрмі сидить. І в наявності одні вертухаї (тюремні наглядачі - жаргон). Одне з двох: або вертухая за штурвал садити: тоді "кришка" з вірогідністю 99%, або пілота з кічі (з в'язниці. - жаргон) виймати. Але тут гордість заважає", - пише Кох.