Європейська Рада скорочує чисельність депутатів ЄП у зв’язку з виходом Британії з ЄС

Чисельність депутатів Європарламенту зменшиться після виборів у 2019 році.

Європейська Рада вирішила скоротити чисельність депутатів Європейського парламенту з 751 до 705 у зв’язку з виходом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з Європейського Союзу.

Як повідомляється на сайті Ради ЄС, відповідне рішення прийняли лідери 28 країн-членів Євросоюзу на саміті у Брюсселі.

«Європейська Рада сьогодні схвалила рішення про структуру Європейського парламенту. Рішення визначає число представників від кожної країни-члена, які будуть обрані до Європейського парламенту на парламентське скликання 2019-2024 років», - йдеться у повідомленні.

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Як уточнили в Раді ЄС, рішення передбачає скорочення та перерозподіл місць у Європарламенті у зв’язку з виходом Британії з ЄС. Так, депутатський склад Європарламенту буде скорочено з 751 до 705 парламентаріїв. «З 73 місць, звільнених після виходу Великої Британії, 27 буде перерозподілено, аби краще відобразити принцип пропорційного представництва», - наголошується у повідомленні. 27 депутатських місць у Європарламенті будуть розподілені між Францією (5), Іспанією (5), Італією (3), Нідерландами (3), Ірландією (2), Швецією, Австрією, Данією, Фінляндією, Словаччиною, Хорватією, Естонією, Польщею та Румунією – по одному.

У повідомленні підкреслюється, що жодна інша країна-член ЄС не втратить місць.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня Рада Євросоюзу затвердила проведення наступних виборів до Європарламенту з 23 до 26 травня 2019 року.

Як відомо, 23 червня 2016 року у Великій Британії відбувся референдум, на якому 52% британців заявили про бажання виходу Сполученого Королівства з ЄС.