У столиці Литви заспівали гімн України та запалили вогонь солідарності

Опівночі 24 серпня у Вільнюсі співачка і активістка Руслана разом із литовцями запалила символічний вогонь солідарності з Україною.

На центральній площі Вільнюса зібралися тисячі людей, щоб показати свою єдність і підтримку Україні, повідомляє ТСН.ua.

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Рівно о 00:00 у Вільнюсі почали дзвонити у дзвони, і Руслана традиційно виконала Гімн України. Співаючи, вона тримала над головою плакат із написом "Я горда за свою країну. Я живу в країні світла. Україна".

Після чого співачка і активістка пронесла факел миру від сцени до центру Кафедральної площі і запалила символічний вогонь, який має принести мир у нашу країну і об'єднати світ у боротьбі України за незалежність.

Литовці також запалили свої вогники для України. У цей момент співачка не стрималася і заплакала просто на сцені. "Я вперше заплакала під час виступу… Я побачила, скільки людей щиро вболівають за нас, я побачила, як люди плачуть, розділяючи біль України… і не стримала своїх сліз… Скільки ще має загинути українців, щоб світ зупинив агресію Кремля?.." - говорить вона.

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Вдень Руслана також взяла участь в урочистостях за участі президента Литви Далі Грібаускайте. "Вона взяла мій ліхтарик з Майдану, і ми разом запалили світло миру. Я особисто подякувала за відеопривітання українською мовою до Дня Незалежності нашої країни", - розповіла співачка.