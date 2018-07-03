Пов'язаний з розвідкою РФ помічник Манафорта є ключовою фігурою в розслідуванні - АР

Костантин Килимник був ключовою ланкою між Манафортом та основними фінансовими спонсорами, включно з російським мільярдером Олегом Дерипаскою.

Близький помічник Пола Манафорта Костянтин Килимник, проти якого спецпрокурор Роберт Мюллер висунув обвинувачення, міг відігравати набагато більшу роль, ніж вважалося раніше.

Про це повідомляє УП з посиланням на Associated Press.

"Килимник, невловима особа, яка разом із Манафортом обвинувачується у намаганні вплинути на свідків, був набагато більш активним у формулюванні проросійської політичної стратегії з Манафортом, ніж було раніше відомо", - пише агентство з посиланням на внутрішні записи та документи, які воно отримало.

Зокрема, АР зазначає, що має у розпорядженні рідкісне фото за 2006 рік на якому зображені Килимник, який має українське коріння, у офісі разом з Манафортом та іншими колегами з консалтингової компанії екс-радника Дональда Трампа.

"Більш ніж за 10 років до того, як Росію звинуватили у таємній спробі вплинути на президентські вибори США, Манафорт і Килимник обмірковували ризики для Росії, якщо б країна не спробувала б вплинути на глобальну політику", - зазначає АР.

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"Захід трохи більш витончений у сучасній грі, в якій сприйняття світу громадськістю є важливішим за те, що насправді відбувається. Росія в кінцевому підсумку втратить, якщо не навчиться грати в цю гру", - писав Килимник Манафорту у грудні 2004 року, аналізуючи зусилля РФ, спрямовані на спроби маніпулювати політичними подіями в колишніх радянських республіках.

У документах не зазначається, що мотивувало Килимника працювати на Манафорта.

Водночас команда спецпрокурора США Роберта Мюллера, який розслідує ймовірне втручання РФ у президентські вибори США, виявила, що Килимник підтримував зв’язок із російською розвідкою під час президентської кампанії 2016 року. Сам Килимник це заперечує.

Звіти вказують, що Килимник допомагав Манафорту розробляти стратегії, які той продавав клієнтам. Крім того, він слугував ключовою ланкою між Манафортом та основними фінансовими спонсорами, включно з російським мільярдером Олегом Дерипаскою.

Сам мільярдер заперечував цю інформацію.

Килимник народився на території сучасної України в часи СРСР. Він навчався на лінгвіста і державному військовому університеті. Після розвалу СРСР він почав працювати перекладачем у Міжнародному республіканському інституті. У 1995 році він став головою московського офісу інституту.

Коли у березні 2005 року в інституті дізналися, що Килимник працює на Манафорта, той відразу звільнився. З того часу він почав працювати на Манафорта на постійній основі, заробляючи щомісяця 10 тисяч доларів, згідно із записами, які має у розпорядження АР.

Агентство також зазначає, що ще перед активною фазою Помаранчевої революції Килимник разом з Манафортом вже почали таємно працювати над тим, щоб її зупинити.

Раніше УНІАН повідомляв, що спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує можливе втручання РФ в американські вибори, висунув нові обвинувачення проти Пола Манафорта та його близького підлеглого Костянтина Килимника.