Отруєння біля Солсбері: ЗМІ назвали імена постраждалих

23:18, 04 липня 2018
Світ
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Нові епізоди з отруєнням людей трапилися в місті Еймсбері / REUTERS

Чоловіка звати Чарлі Роулі, а жінку - Дон Стерджес, повідомляє Sky News.

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У поліції підтвердили, що обидва постраждалих є місцевими жителями, вони мають громадянство Великої Британії.

Як повідомляв УНІАН, поліція графства Вілтшир у середу, 4 липня, повідомила про нові випадки отруєння під Солсбері.

За інформацією поліції, 30 червня в містечку Еймсбері в одному з будинків були виявлені непритомними чоловік і жінка. Поліція припускає їхній можливий контакт з "невідомою речовиною".

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Теги: #Велика Британія#Солсбері