Отруєння біля Солсбері: ЗМІ назвали імена постраждалих

У поліції підтвердили, що обидва постраждалих є місцевими жителями.

Постраждалими від невідомої речовини у містечку, що неподалік від Солсбері, стали 45-річний чоловік та 44-річна жінка.

Чоловіка звати Чарлі Роулі, а жінку - Дон Стерджес, повідомляє Sky News.

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У поліції підтвердили, що обидва постраждалих є місцевими жителями, вони мають громадянство Великої Британії.

Як повідомляв УНІАН, поліція графства Вілтшир у середу, 4 липня, повідомила про нові випадки отруєння під Солсбері.

За інформацією поліції, 30 червня в містечку Еймсбері в одному з будинків були виявлені непритомними чоловік і жінка. Поліція припускає їхній можливий контакт з "невідомою речовиною".