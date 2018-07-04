Отруєння біля Солсбері: ЗМІ назвали імена постраждалих
23:18, 04 липня 2018Світ
384 0
У поліції підтвердили, що обидва постраждалих є місцевими жителями.
Нові епізоди з отруєнням людей трапилися в місті Еймсбері / REUTERS
Постраждалими від невідомої речовини у містечку, що неподалік від Солсбері, стали 45-річний чоловік та 44-річна жінка.
Чоловіка звати Чарлі Роулі, а жінку - Дон Стерджес, повідомляє Sky News.
Читайте такожОтруєння біля Солсбері: стан постраждалих оцінюється як критичний
У поліції підтвердили, що обидва постраждалих є місцевими жителями, вони мають громадянство Великої Британії.
Як повідомляв УНІАН, поліція графства Вілтшир у середу, 4 липня, повідомила про нові випадки отруєння під Солсбері.
За інформацією поліції, 30 червня в містечку Еймсбері в одному з будинків були виявлені непритомними чоловік і жінка. Поліція припускає їхній можливий контакт з "невідомою речовиною".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter