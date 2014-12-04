У гімназії РФ колишній учень відкрив стрілянину з пневматичної зброї: є поранені

У Росії колишній учень проник у четвер на територію томської гімназії та влаштував стрілянину з пневматичної зброї: завуч і учень потрапили до лікарні, повідомив РИА Новости співробітник прес-служби УМВС по Томській області.

За даними поліції, інцидент стався близько 14.00 (11.00 мск).

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"З хуліганських мотивів він зробив кілька пострілів з пневматичної зброї. В результаті у медичні установи доставлено двох осіб - завуча й учня гімназії", - сказав співрозмовник агентства.

Стрілка затримано, на місці вилучені пістолети й кулі.