У гімназії РФ колишній учень відкрив стрілянину з пневматичної зброї: є поранені
17:36, 04 грудня 2014Світ
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В результаті інциденту завуч і учень потрапили до лікарні.
У Росії - знову стрілянина в школі / flickr.com/idecrease
У Росії колишній учень проник у четвер на територію томської гімназії та влаштував стрілянину з пневматичної зброї: завуч і учень потрапили до лікарні, повідомив РИА Новости співробітник прес-служби УМВС по Томській області.
За даними поліції, інцидент стався близько 14.00 (11.00 мск).
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"З хуліганських мотивів він зробив кілька пострілів з пневматичної зброї. В результаті у медичні установи доставлено двох осіб - завуча й учня гімназії", - сказав співрозмовник агентства.
Стрілка затримано, на місці вилучені пістолети й кулі.
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