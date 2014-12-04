Вірменія ратифікувала договір про приєднання до Євразійського економічного союзу
19:25, 04 грудня 2014Світ
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Парламент Вірменії ратифікував договір про приєднання країни до Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).
Вірменія приєдналася до ЄАЕС / УНІАН
Документ про приєднання Вірменії до ЄАЕС було підписано 10 жовтня в Мінську на засіданні Вищої євразійської економічної ради, повідомляє Lenta.ru з посиланням на ТАСС.
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Угоду про створення союзу уклали Росія, Білорусь і Казахстан, вона набере чинності з 2015 року. Функціонування ЄАЕС передбачає свободу пересування товарів, капіталу і робочої сили, а також проведення узгодженої економічної політики Росії, Білорусі й Казахстану та перехід до єдиного митного тарифу.
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