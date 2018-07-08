У Туреччині перекинувся пасажирський поїзд: 10 загиблих, 73 поранених (фото)

За даними Мінтранспорту Туреччини, аварія сталася через пом'якшення грунту внаслідок проливних дощів.

У турецькій провінції Текирдаг в районі Чорлу зійшли з рейок і перекинулися кілька вагонів пасажирського поїзда, що прямував за маршрутом Капикуле-Стамбул.

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Про це повідомляє Anadolu.

За попередніми даними, внаслідок аварії загинули десятеро осіб, ще 73 отримали поранення, повідомив представник Мінохоронздоров'я Туреччини Еюп Гмюш.

За даними Мінтранспорту Туреччини, аварія сталася через пом'якшення грунту внаслідок проливних дощів.

На місце події прибули бригади швидкої медичної допомоги. Для евакуації поранених в район направлені військові вертольоти.

За словами очевидців, є багато загиблих і поранених.

«Є багато постраждалих. У зв'язку з тим, щоважкопрохідна місцевість, в район залучено спецтехніку. Велика частина поранених евакуйована із зони події. Є інформація, що катастрофа сталася внаслідок проливних дощів. Найближчим часом міністерство виступить із заявою у зв'язку з інцидентом», - сказав губернатор Текирдага.

Уряд Туреччини підтвердив інформацію про численні жертви і постраждалих в результаті залізничної катастрофи в Текирдазі.