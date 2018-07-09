В Афганістані збільшиться кількість українських військових

Кількість українських військовослужбовців в Афганістані виросте від 11 до 29 осіб.

В Афганістані в рамках підтримки військової операції НАТО збільшиться кількість українського контингенту.

Про це повідомив голова представництва України при Північноатлантичному союзі Вадим Пристайко, передає "Радіо Свобода".

"Указом президента багато років тому було визначено, що межа нашої участі – до 35 військовослужбовців. Ми до цього часу ще не вибрали цю квоту. Зараз буде майже 30 людей у різних напрямках, у різних провінціях, із різними іноземними контингентами. Ми просто виконуємо свої обов’язки, як партнери, які пообіцяли допомогти альянсові, там багато партнерів, не тільки Україна, і цій країні вийти з цієї ситуації, в якій вона десятиріччями перебуває", - сказав він.

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За словами Пристайка, президент України Петро Порошенко візьме участь у зустрічі всіх учасників операції "Рішуча підтримка".

Повідомлялося, що кількість українських військовослужбовців в Афганістані виросте від 11 до 29 осіб.

Нагадаємо, президент Афганістану оголосив про офіційне припинення перемир'я з "Талібаном", проте закликав членів угруповання до мирного діалогу. Таку заяву Ашраф Гані зробив у Кабулі.