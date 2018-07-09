В Афганістані збільшиться кількість українських військових

01:47, 09 липня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомив голова представництва України при Північноатлантичному союзі Вадим Пристайко, передає "Радіо Свобода".

"Указом президента багато років тому було визначено, що межа нашої участі – до 35 військовослужбовців. Ми до цього часу ще не вибрали цю квоту. Зараз буде майже 30 людей у різних напрямках, у різних провінціях, із різними іноземними контингентами. Ми просто виконуємо свої обов’язки, як партнери, які пообіцяли допомогти альянсові, там багато партнерів, не тільки Україна, і цій країні вийти з цієї ситуації, в якій вона десятиріччями перебуває", - сказав він.

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За словами Пристайка, президент України Петро Порошенко візьме участь у зустрічі всіх учасників операції "Рішуча підтримка". 

Повідомлялося, що кількість українських військовослужбовців в Афганістані виросте від 11 до 29 осіб. 

Нагадаємо, президент Афганістану оголосив про офіційне припинення перемир'я з "Талібаном", проте закликав членів угруповання до мирного діалогу. Таку заяву Ашраф Гані зробив у Кабулі.

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Теги: #Афганістан#українські військові