Меркель згадала про юність в НДР і відповіла на закид Трампа про залежність від Росії

Вона також пояснила, як німецькі війська захищають американські інтереси.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відповіла президенту США Дональду Трампу, який накинувся з критикою на її країну в перший же день саміту НАТО в Брюсселі. Голова німецького уряду заперечила, що Берлін нібито «повністю підконтрольний» Росії, пише The Guardian.

У більш делікатний спосіб, ніж президент США, голова німецького уряду натякнула, що їй не потрібні повчання на тему того, як поводитися з авторитарними режимами. При цьому, вона нагадала, що народилася в Східній Німеччині, підпорядкованій сфері впливу СРСР.

«Я з власного досвіду знаю, як це, коли частина Німеччини підконтрольна Радянському Союзу. Я дуже щаслива, що сьогодні ми об’єднані вільній Федеративній Республіці Німеччина. Саме тому ми можемо сказати, що здатні проводити незалежну політику і ухвалювати незалежні рішення. Це дуже добре, особливо для людей у Східній Німеччині», - сказала вона, приїхавши в штаб-квартиру НАТО через лічені години після Трампа.

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Вона також спростувала критику американського президента про те, що Німеччина нібито надто мало робить для захисту Європи.

«Німеччина – другий за величиною постачальних військ, найбільша частина наших військових можливостей запропонована НАТО. І до сьогодні у нас зберігається активна діяльність в Афганістані. І ми також захищаємо інтереси США», - сказала Меркель.