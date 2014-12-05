В столиці Йорданії встановлено меморіальну дошку і названо вулицю на честь Тараса Шевченка
В столиці Йорданії Аммані на вулиці Тараса Шевченка, де розташоване Посольство України, встановлено меморіальну дошку на честь Кобзаря.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України.
«Пам’ятний знак з італійського мармуру (Laza Bianco) на прохання посла України Сергія Паська виготовила та встановила провідна йорданська компанія «A.W.Yasin & Sons Co / Orientals Jerusalem Art Stone»», - зазначається в повідомленні.
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На мармуровій плиті розміром 100х60 см поряд з портретом Кобзаря трьома мовами: арабською, українською і англійською зазначено: «Ця вулиця названа на честь великого українського поета і художника Тараса Шевченка до 200-річчя з дня його народження. Рішення муніципалітету великого Аммана, березень 2014 року».