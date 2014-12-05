В столиці Йорданії встановлено меморіальну дошку і названо вулицю на честь Тараса Шевченка



Про це УНІАН повідомили у Департаменті політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України.

«Пам’ятний знак з італійського мармуру (Laza Bianco) на прохання посла України Сергія Паська виготовила та встановила провідна йорданська компанія «A.W.Yasin & Sons Co / Orientals Jerusalem Art Stone»», - зазначається в повідомленні.

Читайте такожАнсамбль пісні і танцю ЗСУ вирушив у турне по містах, де побував Шевченко

На мармуровій плиті розміром 100х60 см поряд з портретом Кобзаря трьома мовами: арабською, українською і англійською зазначено: «Ця вулиця названа на честь великого українського поета і художника Тараса Шевченка до 200-річчя з дня його народження. Рішення муніципалітету великого Аммана, березень 2014 року».