США мають розцінювати анексію Криму, так само, як і окупацію країн Балтії СРСР – проект резолюції

Автори резолюції наголошують, що США мають посилювати санкції стосовно Росії до того часу, поки Крим буде повернено під контроль України.

До Сенату США внесено резолюцію з засудженням незаконної окупації Криму Росією.

В проекті резолюції Сенату висловлюється повна підтримка політиці санкцій США та ЄС стосовно Росії за незаконну окупацію території України. Документ також закликає адміністрацію Трампа формалізувати процес невизнання незаконної анексії Криму Росією, передає Голос Америки.

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Під час «Холодної війни» Сполучені Штати зайняли рішучу позицію стосовно невизнання окупації СРСР територій, ухваливши Декларацію Веллеса, в якій засуджувалась насильницька анексія країн Балтії Радянським Союзом. Про це йдеться на сторінці одного з ініціаторів прийняття резолюції сенаторі Роба Портмана.

«Росія незаконно відібрала Крим в України і Сполучені Штати не повинні ніколи визнавати цю незаконну окупацію, - йдеться в заяві Портмана. – Це порушує не лише права народу України, але і основоположні принципи міжнародного порядку, де Америка відіграє провідну роль вже більше 70 років. Крим є частиною України. Доки Росія не визнає цей факт і не поверне Крим під контроль України, Сполучені Штати мають утримувати санкції стосовно Росії», - наголосив сенатор.

«Наша країна ніколи не повинна визнавати цю агресію і має посилювати санкції стосовно Росії до того часу, поки Крим буде повернено під контроль України», - наголосив сенатор Роберт Менендес.

Сенатор Менендес перебуває під особистими санкціями, введеними проти нього Путіним за його зусилля з притягнення президента Росії до відповідальності.

«Народ Америки та наші союзники очікують, що президент буде повною мірою захищати нашу демократію та нашу національну безпеку, включаючи підтримку наших друзів в Україні, які борються просто за суверенітет і територіальну цілісність країни». – наголосив він.