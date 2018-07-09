Reuters: США запевнили Україну, що Трамп не укладе з Путіним угоду за її спиною

Втім, різкий стиль дипломатії американського президента все одно змушує непокоїтися.

Україна отримала від США запевнення, що президент Дональд Трамп не зрадить українські національні інтереси під час першої двосторонньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Хельсінкі.

Про це пише Reuters з посиланням на неназваного українського дипломата, який погодився пояснити ситуацію на правах анонімності.

Трамп і Путін збираються обговорити низку проблем, серед яких контроль стратегічних озброєнь, війна в Сирії і американські економічні санкції, які були накладені на Москву за агресію проти України. Результати їхнього діалогу потенційно можуть сильно змінити ситуацію для Києва.

«Ми отримали чіткі запевнення від американської сторони, що українські інтереси будуть підтверджені і захищені на зустрічі», - сказав Reuters неназваний український дипломат.

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«Для нас важливо, щоб не сталося жодних огидних сюрпризів за нашою спиною, і ми отримали запевнення, що такого не станеться», - додав він.

Видання додає, що Трамп відомий своїм спонтанним і часом непослідовним стилем дипломатії. Тож Київ боїться, що за зачиненими дверима американський президент може піддатися російським зусиллям переконати США визнати російський суверенітет над окупованим у 2014 році українським Кримом.