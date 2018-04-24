Путін спалив усі мости із Заходом і перебуває у повній ізоляції – екс-посол України в США

На переконання дипломата, президент РФ повністю втратив довіру цивілізованих країн.

Колишній посол України в США, представник України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Олександр Моцик вважає, що президент РФ Володимир Путін спалив усі мости із Заходом і перебуває у повній ізоляції.

Читайте такожПАРЄ офіційно визнала окупацію Донбасу РосієюЯк передає кореспондент УНІАН, про це Моцик сказав під час круглого столу у Києві на тему «Як бути з непідконтрольними територіями: Україна, Молдова, Грузія?».

«Путін спалив усі мости із Заходом, ізоляція повна, це повна катастрофа для Росії, для розвитку російської економіки і, скоріш за все, він намагатиметься якісь нові мости побудувати, але я не думаю, що західні країни будуть йому довіряти, тому що він всю довіру втратив. Путін бреше просто в очі і будує всілякі фейки» - заявив він.

За словами Моцика, Кремль намагатиметься позбутися санкцій, тому що санкції «дуже болючі». Дипломат вважає, що Путін запропонує Заходу «якісь напівзаходи, щоб сказати: давайте санкції знімайте, і все буде добре».

«Путін продемонстрував себе за ці 18 років правління в Росії, і я не думаю, що він - це та особа, яка може змінитися. Я думаю, що Захід буде мати багато клопоту з Росією», - резюмував Моцик.

Як повідомляв УНІАН, Моцик також заявив, що новий держсекретар США Майк Помпео повністю підтримуватиме Україну у війні з російським агресором після остаточного затвердження на посаді.