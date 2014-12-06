Телеканал "Дождь" виселяють із студії

Про це йдеться у повідомленні на сайті каналу.

Згідно з домовленістю "Дождь" повинен був віщати з тимчасової студії до лютого 2015 року, проте керівництво телеканалу попросили покинути приміщення до понеділка без пояснення причин.

Читайте такожТелеканал "Дождь" збирає гроші на мовлення

"Якщо ми завтра знайдемо приміщення, в яке можна в'їхати, ми готові в'їхати туди завтра ж і починаємо монтувати студію. На монтаж повноцінної студії нам потрібен місяць", - повідомила генеральний директор "Дождя" Наталія Синдєєва.

При цьому вона зазначила, що з 8 грудня телеканал мовитиме з тимчасових студій, які, можливо, будуть розташовані в квартирах співробітників.