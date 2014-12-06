Телеканал "Дождь" виселяють із студії
02:39, 06 грудня 2014Світ
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Російський телеканал "Дождь" змушений покинути тимчасову студію в редакції проекту "Сноб" на "Червоному жовтні" до 8 грудня.
Телеканал "Дождь" виселяють із студії
Про це йдеться у повідомленні на сайті каналу.
Згідно з домовленістю "Дождь" повинен був віщати з тимчасової студії до лютого 2015 року, проте керівництво телеканалу попросили покинути приміщення до понеділка без пояснення причин.
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"Якщо ми завтра знайдемо приміщення, в яке можна в'їхати, ми готові в'їхати туди завтра ж і починаємо монтувати студію. На монтаж повноцінної студії нам потрібен місяць", - повідомила генеральний директор "Дождя" Наталія Синдєєва.
При цьому вона зазначила, що з 8 грудня телеканал мовитиме з тимчасових студій, які, можливо, будуть розташовані в квартирах співробітників.
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