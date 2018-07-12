У США Палата представників схвалила резолюцію щодо підтримки НАТО

Раніше аналогічну резолюцію схвалив сенат.

Палата представників конгресу США одноголосно схвалила резолюцію, що виражає підтримку НАТО.

Про це пише The Hill.

У резолюції Північноатлантичний альянс називають "найважливішою і критичною ланкою в сфері безпеки між Сполученими Штатами і Європою".

Раніше аналогічну резолюцію схвалив сенат, в підтримку виступили 97 сенаторів, проти - 2 сенатора.

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Також, відзначає видання, в резолюції йдеться, що палата представників "підтримує збереження санкцій Сполучених Штатів, введених проти Росії".

Крім цього, в резолюції йдеться про необхідність для США "зберігати і збільшувати політичну, економічну підтримку країн Центральної та Східної Європи".

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп запропонував, щоб країни-члени НАТО відраховували на діяльність Альянсу щорічно 4% ВВП своєї країни. Зараз же цей показник становить 2%.