У США Палата представників схвалила резолюцію щодо підтримки НАТО

04:07, 12 липня 2018
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Ілюстрація / REUTERS

Про це пише The Hill.

У резолюції Північноатлантичний альянс називають "найважливішою і критичною ланкою в сфері безпеки між Сполученими Штатами і Європою".

Раніше аналогічну резолюцію схвалив сенат, в підтримку виступили 97 сенаторів, проти - 2 сенатора.

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Також, відзначає видання, в резолюції йдеться, що палата представників "підтримує збереження санкцій Сполучених Штатів, введених проти Росії".

Крім цього, в резолюції йдеться про необхідність для США "зберігати і збільшувати політичну, економічну підтримку країн Центральної та Східної Європи". 

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп запропонував, щоб країни-члени НАТО відраховували на діяльність Альянсу щорічно 4% ВВП своєї країни. Зараз же цей показник становить 2%.

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Теги: #НАТО#США