Путін про "Містралі": я не питав, Олланд не говорив

Про це повідомляє ТАСС.

Переважно йшлося про Україну, заявив Путін.

"Ми обмінювалися інформацією з приводу того, що відбувається в Україні", - повідомив він.

За словами Путіна, крім України, він обговорював з Олландом "двосторонні відносини, проблеми врегулювання в Сирії, щодо процесу навколо іранської ядерної програми".

Читайте такожМіністр оборони: Франція може ніколи не передати "Містралі" РосіїПутін також сказав журналістам, що "з розумінням" буде ставитися до виконання Францією своїх зобов'язань щодо можливої поставки Росії двох військових кораблів "Містраль".

"Ми виходимо з того, що контракт буде виконаний", - підкреслив Путін, однак висловив сподівання, що Франція поверне в іншому разі вже заплачені їй гроші.

"Я не ставив запитань, а президент (Франції) нічого про це не говорив", - сказав Путін.

"Якщо ні (Франція не виконає контракт), у нас теж особливих претензій не буде, звичайно, ми сподіваємося, що нам повернуть гроші, які ми заплатили", - підкреслив він.