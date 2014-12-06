Путін про "Містралі": я не питав, Олланд не говорив
Президент Росії і президент Франції провели двогодинну двосторонню зустріч в аеропорті Внуково.
Про це повідомляє ТАСС.
Переважно йшлося про Україну, заявив Путін.
"Ми обмінювалися інформацією з приводу того, що відбувається в Україні", - повідомив він.
За словами Путіна, крім України, він обговорював з Олландом "двосторонні відносини, проблеми врегулювання в Сирії, щодо процесу навколо іранської ядерної програми".
Читайте такожМіністр оборони: Франція може ніколи не передати "Містралі" РосіїПутін також сказав журналістам, що "з розумінням" буде ставитися до виконання Францією своїх зобов'язань щодо можливої поставки Росії двох військових кораблів "Містраль".
"Ми виходимо з того, що контракт буде виконаний", - підкреслив Путін, однак висловив сподівання, що Франція поверне в іншому разі вже заплачені їй гроші.
"Я не ставив запитань, а президент (Франції) нічого про це не говорив", - сказав Путін.
"Якщо ні (Франція не виконає контракт), у нас теж особливих претензій не буде, звичайно, ми сподіваємося, що нам повернуть гроші, які ми заплатили", - підкреслив він.