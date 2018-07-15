Очільник МЗС Німеччини застеріг Трампа від односторонніх угод з Путіним

В той же час міністр зазначив, що в цілому вітає саміт лідерів США та РФ.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) застеріг президента США Дональда Трампа від таких домовленостей з російським лідером Володимиром Путіним, які потребували б принести в жертву інтереси західних партнерів.

Як повідомляє DW, таку заяву міністр зробив в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag.

"Односторонні угоди на шкоду власним партнерам в кінцевому підсумку зашкодять і США", - наголосив Маас.

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В той же час міністр зазначив, що в цілому вітає саміт Трампа і Путіна. За його словами, влада Німеччини завжди говорила, що слід інтенсивніше вибудовувати діалог з Росією.

"Якщо ця зустріч надасть імпульс ядерному роззброєнню, це був би прогрес", - підкреслив очільник МЗС Німеччини.

Нагадаємо, зустріч президента США Дональда Трампа і російського президента Володимира Путіна запланована на 16 липня. Лідери країн мають зустрітись у президентському палаці у Гельсінкі.

Після переговорів планується проведення спільної прес-конференції Трампа і Путіна. Повідомляється також, що в Президентському палаці відбудеться зустріч міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова і держсекретаря США Майка Помпео.