У Гельсінкі розповіли, як буде проходити зустріч Трампа і Путіна

Зустріч відбудеться 16 липня близько 13.00 за місцевим часом в Президентському палаці.

Зустріч президента США Дональда Трампа і російського президента Володимира Путіна відбудеться в Президентському палаці у Гельсінкі. Початок заходу заплановано після опівдня 16 липня.

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Про це повідомили у канцелярії президента Фінляндії Саулі Нііністе, який також проведе двосторонні зустрічі з обома президентами.

Згідно з повідомленням, близько 13.00 16 липня Нііністе зустріне Путіна, а потім Трампа, після чого президенти РФ і США проведуть переговори в Готичному залі Президентського палацу. Після цього заплановано робочий обід.

Після переговорів планується проведення спільної прес-конференції Трампа і Путіна.

Повідомляється також, що в Президентському палаці відбудеться зустріч міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова і держсекретаря США Майка Помпео.

Як повідомляв УНІАН, лідер демократичної меншості в Сенаті США Чак Шумер закликав президента країни Дональда Трампа скасувати зустріч з російським президентом Володимиром Путіним.