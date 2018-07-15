На російсько-фінському кордоні затримали активістів з банером «Свободу політв'язням» (фото)

В подальшому активістів відпустили, наразі вони знаходяться в Гельсінкі.

На кордоні Росії з Фінляндією затримали активістів «Відкритої Росії» Євгенію Литвинову, Петра Трофімова та Світлану Уткіну.

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Як повідомляє «ОВД-Інфо», про це повідомляється в Telegram-каналі «Відкритої Росії». Затримані планували розгорнути банер «Свободу політв'язням» під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в Гельсінкі.

Зазначалося, що з трьох годин ночі активісти перебували в зоні прикордонного контролю. Плакати і банер відправлено на експертизу.

В подальшому один із затриманих Петро Трофімов повідомив «ОВД-Інфо», що його разом з іншими активістами відпустили. Наразі вони знаходяться в Гельсінкі.

За словами Трофімова, плакати та банери вилучили під приводом того, що вони можуть представляти художню цінність.

Нагадаємо, зустріч президента США Дональда Трампа і російського президента Володимира Путіна запланована на 16 липня. Лідери країн повинні зустрітися в президентському палаці в Гельсінкі.

Після переговорів планується проведення спільної прес-конференції Трампа та Путіна. Повідомляється також, що в Президентському палаці відбудеться зустріч міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова і держсекретаря США Майка Помпео.