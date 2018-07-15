У Фінляндії проходить багатотисячний мітинг проти приїзду Трампа і Путіна (фоторепортаж)

16:37, 15 липня 2018
Світ
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У неділю, 15 липня, в столиці Фінляндії Гельсінкі почалася серія демонстрацій, присвячених зустрічі президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна.

Учасники найбільшої демонстрації Helsinki Calling в підтримку прав людини та демократії пройшли маршем від парку Кайсанієми до Сенатській площі, пише Новое время.

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За оцінками поліції Гельсінкі, в мітингу брали участь 1500 осіб. На Сенатській площі кількість мітингувальників зросла до 2500 осіб. Частина з них - туристи. Організатори очікують, що до мітингу приєднаються 15 тисяч осіб.

Активісти Helsinki Calling під час ходи несли транспаранти "Права людини для всіх!", "Гельсінкі закликає до миру!", "Повернемо правам людини колишню велич", "Ми - свобода, рівність, ми - зміни", "Прокиньтеся - скиньте Трампа!"

В акції молодіжного відділення партії Справжні фіни Welcome Trump на площі Нарінккаторі брали участь 50 чоловік. За повідомленнями поліції, мітинг на Нарінккаторі вже закінчився.

Нагадаємо, що зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна відбудеться в столиці Фінляндії Гельсінкі 16 липня.

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Теги: #Фінляндія#Дональд Трамп#зустріч Путіна і Трампа#Володимир Путін