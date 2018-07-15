У Фінляндії проходить багатотисячний мітинг проти приїзду Трампа і Путіна (фоторепортаж)

За оцінками поліції Гельсінкі, в мітингу брали участь 1500 осіб.

У неділю, 15 липня, в столиці Фінляндії Гельсінкі почалася серія демонстрацій, присвячених зустрічі президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна.

Учасники найбільшої демонстрації Helsinki Calling в підтримку прав людини та демократії пройшли маршем від парку Кайсанієми до Сенатській площі, пише Новое время.

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За оцінками поліції Гельсінкі, в мітингу брали участь 1500 осіб. На Сенатській площі кількість мітингувальників зросла до 2500 осіб. Частина з них - туристи. Організатори очікують, що до мітингу приєднаються 15 тисяч осіб.

Мітинг прибув на Сенатську площу. За оцінками, у мітингу на Сенатській площі беруть участь 2500 осіб. Частина з них - туристи. #Helsinkipic.twitter.com/zddhcBBu7V — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) July 15, 2018

Активісти Helsinki Calling під час ходи несли транспаранти "Права людини для всіх!", "Гельсінкі закликає до миру!", "Повернемо правам людини колишню велич", "Ми - свобода, рівність, ми - зміни", "Прокиньтеся - скиньте Трампа!"

В акції молодіжного відділення партії Справжні фіни Welcome Trump на площі Нарінккаторі брали участь 50 чоловік. За повідомленнями поліції, мітинг на Нарінккаторі вже закінчився.

Нагадаємо, що зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна відбудеться в столиці Фінляндії Гельсінкі 16 липня.