Трамп: відносини з РФ гірше нікуди через дурість США

Крім того, він знову розкритикував свого попередника Барака Обаму, звинувативши його у бездіяльності після попередження ФБР про можливе втручання росіян у вибори.

Президент США Дональд Трамп вважає, що відносини з Росією зіпсувалися через американську дурість.

Про це він написав у Twitter. "Наші відносини з Росією ніколи не були гіршими, ніж зараз через американську нерозсудливість і дурість, а тепер ще й полювання на відьом" - написав Трамп.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018

Крім того, він знову розкритикував свого попередника Барака Обаму, звинувативши його у бездіяльності після попередження ФБР про можливе втручання росіян у вибори.

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Як відомо, на сьогодні запланована 1,5-годинна зустріч у форматі тет-а-тет між президентом США Дональдом Трампом та президентом РФ Володимиром Путіним. Після переговорів вони пообідають разом та проведуть спільну прес-конференцію.