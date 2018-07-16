Трамп: відносини з РФ гірше нікуди через дурість США

10:40, 16 липня 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

Про це він написав у Twitter. "Наші відносини з Росією ніколи не були гіршими, ніж зараз через американську нерозсудливість і дурість, а тепер ще й полювання на відьом" - написав Трамп.

Крім того, він знову розкритикував свого попередника Барака Обаму, звинувативши його у бездіяльності після попередження ФБР про можливе втручання росіян у вибори.

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Як відомо, на сьогодні запланована 1,5-годинна зустріч у форматі тет-а-тет між президентом США Дональдом Трампом та президентом РФ Володимиром Путіним. Після переговорів вони  пообідають разом та проведуть спільну прес-конференцію.

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Теги: #Росія#США#Дональд Трамп