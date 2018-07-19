Молдова у стратегії оборони визнала присутність військового контингенту РФ загрозою нацбезпеці

У документі зазначається, що рішення конфлікту на Сході України в середньостроковій перспективі буде важким, але не є неможливим.

Парламент Молдови прийняв Національну стратегію оборони на 2018-2021 роки, яка визнає присутність російського військового контингенту на території країни загрозою національній безпеці.

Як передає Європейська правда, документ було схвалено у четвер більшістю депутатських голосів. У ході дебатів щодо проекту соціалісти заявили, що стратегія була зроблена на замовлення союзників правлячої партії і націлена на погіршення відносин з Російською Федерацією.

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Демократ Маріан Лупу заявив, що центральним пунктом стратегії є нейтральний статус країни, який також зазначений в Конституції Молдови.

Згідно зі стратегією, присутність російського військового контингенту на території Республіки Молдова в контексті можливої ​​ескалації ситуації в регіоні становить загрозу національній безпеці.

У документі також говориться, що придністровські військові сили теж підривають територіальну цілісність країни.

Крім того, стратегія стверджує, що конфлікти в Україні та на Близькому Сході становлять загрозу безпеці Молдови. Автори документа вважають, що рішення конфлікту на Сході України в середньостроковій перспективі буде важким, але не є неможливим.

Документ також стверджує, що іноземна пропаганда є однією з найбільш серйозних загроз на адресу національних інтересів і цінностей.

Як повідомляв УНІАН, раніше Генасамблея ООН схвалила резолюцію про виведення російських військ з Придністров'я.