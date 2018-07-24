Прорив дамби в Лаосі: вода змила кілька сіл, сотні людей пропали безвісти (фото, відео)

Точна причина прориву дамби поки невідома. Останнім часом в регіоні йшли сильні дощі, які призвели до повеней.

Сотні людей зникли безвісти після прориву дамби на південному сході Лаосу. Потужний потік води змив кілька сіл і зруйнував тисячі будинків. Є загиблі, але достовірно дізнатися їх кількість поки дуже важко.

Про це повідомляє "Російська служба ВВС". Недобудована дамба вартістю в 1 млрд доларів була частиною великого енергетичного проекту, який, за задумом уряду, повинен був перетворити Лаос в "батарею Азії".

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Прорив дамби в провінції Аттапи стався в понеділок увечері . У загальній складності на провінцію обрушилося 5 млрд кубометрів води - цей обсяг відповідає 2 млн олімпійських басейнів.

Без житла залишилися понад 6,5 тисяч осіб.

Як розповідають очевидці, намагаючись вибратися із зони лиха, жінки проходять кілометри шляху по коліна, а десь по пояс у брудній воді з дітьми на руках.

Точна причина прориву дамби поки невідома. Останнім часом в регіоні йшли сильні дощі, які призвели до повеней.

Будівництво дамби почалося в 2013 році. Роботи велися до цих пір і повинні були закінчитися в цьому році - в 2019 році вона повинна була бути введена в дію.

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