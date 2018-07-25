Секс і соцмережі: ЗМІ дізналися, як російська шпигунка Бутіна могла проникнути у впливові кола в США

Платформи соціальних медіа дуже допомагали їй у цій справі: вона прокладала собі шлях через консервативну політику США.

М

Марія Бутіна, росіянка, яку звинувачують у виконанні ролі агента Кремля в США, є прикладом того, як соціальні медіа можуть допомагати в прихованих операціях впливу – і не лише як пропагандистські платформи, спрямовані на розхитування або деформування громадської думки.

Таку думку висловив посадовець контррозвідки США, який побажав зберегти анонімність, пише Голос Америки.

У часи до появи Інтернету тим, хто поширював російський вплив, доводилось полювати на "цілі" в мозкових центрах та на посольських заходах, політичних конференціях та ярмарках. Але тепер вони можуть об'єднати фізичне і віртуальне.

"Бутіна використовувала старі методи роботи розвідки, з’являючись на політичних заходах, заводячи контакти, а потім додаючи їх у друзі на Facebook або LinkedIn, і навпаки. Платформи соціальних медіа корисні для планування мереж дружби та відкриття дверей", – додає посадовець.

29-річній Бутіній пред'явлено звинувачення минулого тижня у виконанні ролі агента Кремля в Сполучених Штатах. Департамент юстиції стверджує, що вона регулярно контактувала з російськими спецслужбами. Їй звинувачують у змові діяти від імені російського уряду і не реєструватися як іноземний агент. Бутіна не визнає себе винною.

Їй не було офіційно пред'явлено звинувачення в шпигунстві – швидше за все тому, що її роль не полягала в тому, щоб викрасти державні та військові таємниці, а щоб увійти в політичні кола США такими способами, як були б корисними для зовнішньополітичних цілей Росії, в тому числі для поглиблення політичних протистоянь в країнах Заходу та відкриття шляхів впливу.

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З більш традиційних методів роботи розвідки Бутіна нібито, за словами американських прокурорів, використовувала пропонування сексу американським політикам і лобістам, в одному з випадків – щоб спробувати отримати роботу в американській лобістській організації, яка була її ціллю. Вона жила з удвічі старшим за себе політиком-республіканцем, який був ідентифікований в американських ЗМІ як лобіст Пол Еріксон.

Жінка, яка приїхала до США у 2014 році за студентською візою, заснувала в Росії групу під назвою "Право на носіння зброї" і використовувала рух для проникнення в Національну стрілецьку асоціацію (NRA) та консервативні лобістські групи, щоби влитися в американські політичні кола.

Платформи соціальних медіа дуже допомагали їй у цій справі: вона прокладала собі шлях через консервативну політику США, вихваляючись на власній сторінці у Facebook зустрічами, серед іншого, з колишніми кандидатами в президенти від республіканців Ріком Санторумом та Скоттом Вокером, нинішнім губернатором штату Вісконсин.

Використання відкритих платформ для соціальних мереж також несе ризик: якщо бути активним на Facebook, зростає шанс бути викритим, викликаючи увагу сторожів контррозвідки, а також журналістів. Посадовець контррозвідки зауважує, що Бутіна однаково привертала до себе увагу як своєю активністю в соціальних мережах, так і фізичною діяльністю. Настільки, що розвідувальний комітет Сенату навіть викликав її свідчити раніше цього року.

Як повідомлялося, 15 липня у Вашингтоні затримали 29-річну громадянку РФ Марію Бутіну, її підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Їй висунули ще одне звинувачення в тому, що вона намагалася налагодити зв'язки з "американською організацією, яка бореться за посилення прав на володіння зброєю ... з метою просування інтересів Російської Федерації".

Після першого звинувачення росіянці загрожувало 5 років в'язниці, тепер їй "світять" всі десять.

З'ясувалося також, що в 2014 році Бутіна агітувала мешканців українського Донбасу за створення т.зв. "Новоросії".