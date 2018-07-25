У Греції оголошено триденну жалобу за 81 жертвою масштабних пожеж

Влада Греції оголосила триденну жалобу в країні, а також запросила допомогу в гасінні пожеж у інших європейських країн.

У Греції, де у лісових пожежах загинули десятки людей, оголошений триденний траур. За останніми даними, стихійне лихо забрало життя 81 людини.

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"Країна переживає непередавану трагедію. Сьогодні Греція в жалобі. І ми оголошуємо три дні національної жалоби в пам'ять про тих, хто загинув", - заявив прем'єр-міністр країни Алексіс Ціпрас, передає Бі-бі-сі.

За оновленими даними, в результаті пожеж вже загинула 81 людина. Про це повідомляє Reuters з посиланням на пожежну службу Греції. Щонайменше 187 осіб, в тому числі 23 дітей, отримали поранення. Кількість зниклих безвісти досі невідома.

Раніше повідомлялося про 77 загиблих.

Кількість загиблих вже перевищила число жертв пожежі на Пелопоннесі 2007 року, яка забрала життя 70 людей і була однією з найгірших в історії.

"Ми робимо все, що в людських силах, щоб взяти ситуацію під контроль", - сказав журналістам грецький прем'єр, додавши, що в країні мобілізовані всі екстрені служби.

Політик скасував запланований візит до Боснії, щоб координувати боротьбу зі стихією. У регіоні Аттіка на півдні Греції, до якого відносяться і Афіни, оголошено надзвичайний стан по всій країні оголосили триденну жалобу.

Уряд Греції звернувся до інших європейських країн з проханням допомогти з пожежниками і вертольотами. Кілька країн, в тому числі Італія, Польща і Франція, направили в Грецію пожежну авіацію, машини і пожежників.

У східній частині Аттіки справжнє пекло. Сотні будинків і автомобілів спалені. Все було в клубах диму і в тумані. Навколо стояв жахливий запах. Більшість із загиблих були туристами, які намагалися знайти якесь укриття. Незабаром після цього поліція закрила доступ в цей район для всіх крім рятувальників.

Найбільше загиблих виявлено в Маті - селі, розташованому в 40 км на північний схід від Афін. Село було відрізане від доріг стіною вогню; ті, хто намагався виїхати з зони лиха, згоріли в машинах, ті, хто залишився, були настигнуті вогнем у себе вдома.

Температура повітря в Греції в найближчі дні знову підніметься, і у грецької влади залишається все менше часу, щоб зупинити поширення пожеж.

Причини пожежі поки невідомі. Прокурори Верховного суду почали розслідування. Деякі представники влади не виключили, що пожежі були викликані підпалами.

За словами представника уряду Дімітріса Цанакопулоса, лісові пожежі почалися одночасно в трьох місцях неподалік від Афін. Афіни звернулися до США надати їм безпілотники, щоб відстежувати "підозрілі пересування", додав Цанакопулос.

Нинішні лісові пожежі в Греції - найсильніші з 2007 року, коли на півдні Пелопоннеського півострова теж спалахнули пожежі.