Княгиня Монако народила близнюків

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на комюніке княжого двору.

Новонародженим дали імена Жак і Габріела. Хлопчик стане спадковим принцем. Принцеса Габріела, друга дитина в лінії спадкоємства, отримує титул графині Карладез.

Згідно із заявою княжого двору, мати і близнюки почуваються добре.

Читайте такожКнязь Монако облився холодною водою і передав естафету Ice Bucket Challenge президенту Франції

Жак і Габріела стали первістками Шарлен, однак її чоловік вже ставав батьком народжених поза шлюбом хлопчика і дівчинки, які не можуть претендувати на престол князівства.

До появи близнюків перше місце в черзі на престол займала сестра князя Кароліна, друге - Андреа Казірагі, небіж князя.