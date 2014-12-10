Княгиня Монако народила близнюків
22:30, 10 грудня 2014Світ
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Князь Монако Альбер II і його дружина Шарлен стали батьками близнюків.
Княгиня Монако народила близнюків / palais.mc
Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на комюніке княжого двору.
Новонародженим дали імена Жак і Габріела. Хлопчик стане спадковим принцем. Принцеса Габріела, друга дитина в лінії спадкоємства, отримує титул графині Карладез.
Згідно із заявою княжого двору, мати і близнюки почуваються добре.
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Жак і Габріела стали первістками Шарлен, однак її чоловік вже ставав батьком народжених поза шлюбом хлопчика і дівчинки, які не можуть претендувати на престол князівства.
До появи близнюків перше місце в черзі на престол займала сестра князя Кароліна, друге - Андреа Казірагі, небіж князя.
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