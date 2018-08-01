Організація протестів у США та втручання у вибори: Facebook видалила десятки сторінок, імовірно керованих із Росії

З підсумками розслідування Facebook в ході слухань ознайомив Конгрес США.

З соціальних мереж Facebook та Instagram видалені 32 сторінки та акаунта, у діях яких знайшли ознаки «скоординованої неаутентичної поведінки»: ці сторінки обманювали користувачів соцмережі, а їхні адміністратори приховували свої особистості та мету своїх дій, йдеться у повідомленні Facebook.

Як передає РБК, з підсумками розслідування Facebook в ході слухань ознайомив Конгрес США. Компанія інформувала законодавців, що їй вдалося виявити скоординовану політичну кампанію впливу перед проміжними виборами в США, запланованими на листопад. Виявлені акаунти, зокрема, «пов'язані з протестами, які заплановані у Вашингтоні наступного тижня», - заявили в Facebook.

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У повідомленні Facebook зазначається, що достовірно встановити зв'язок більшості цих акаунтів із російським Агентством інтернет-досліджень, обвинуваченим у втручанні у вибори в США, не вдалося. Однак частина вилучених сторінок спільнот перебували під управлінням осіб, які, як вважає влада США, були пов'язані з агентством. За даними джерел ЗМІ, керівництво Facebook впевнене, що «Росія, швидше за все, має до цього відношення».

Вилучені сторінки і облікові записи були створені в період з березня 2017 року по травень 2018-го. На найпопулярнішу з них було підписано близько 300 тис. користувачів. У період з квітня 2017 року по червень 2018 року вони розмістили 150 платних оголошень, їхню вартість Facebook оцінив у $11 тис. Частина оголошень була оплачена канадськими доларами. За весь цей період підозрілі акаунти створили 30 сторінок публічних заходів. На найпопулярнішу з них підписалися близько 4,7 тис. користувачів. Для приховування своїх справжніх імен адміністратори спільнот використовували сервіси VPN та інтернет-телефонію, а їхні рахунки оплачувалися сторонніми особами.

Як повідомляв УНІАН, раніше Цукерберг підтвердив факт втручання Росії у вибори президента США через Facebook.