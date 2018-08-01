Трамп назвав опитування населення «підробленими»

Критика Трампа навколо опитувань населення також нагадує атаки президента на так звані fake news.

Президент США Дональд Трамп під час мітингу у Флориді заявив, що опитування населення є підробленими.

Спочатку Трамп звинуватив засоби масової інформації в прихованні опитувань, в яких були позитивні результати щодо його президентства, передає The Hill.

Як зазначає The Hill, після цієї фрази Трамп похвалився опитуванням, за результатами якого він є найпопулярнішим серед населення президентом-республіканцем після Авраама Лінкольна.

«Опитування — підроблені, як і все інше», - заявив Трамп під час мітингу.

Видання пише, що критика Трампа навколо опитувань населення також нагадує атаки президента на так звані fake news.

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Американський президент додав, що якщо б fake news провели опитування, то воно би показало, що тільки 25% американців мають відкриті рахунки, хоча насправді їх близько 44%.

Потім Трамп після деякої паузи обрушився на опитування, яке свідчить про його популярність як президента.

«Вони тільки що представили опитування, що найпопулярніша людина в історії республіканської партії це Трамп! Ви можете повірити в це?», — сказав він, звертаючись до публіки.

Між тим, неясно, яке опитування мав на увазі Трамп, пред'являючи претензії, підсумовує видання.