Поліція відпустила одіозного пропагандиста Філіпса після його вторгнення у посольство Грузії

Сьогодні російський пропагандист Грем Філіпс увірвався до посольства Грузії в Лондоні, де проходила виставка, присвячена 10-й річниці грузинсько-російської війни.

Поліція відпустила одіозного російського пропагандиста британського походження Грема Філіпса.

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Про це свідчить оприлюднене на одному з ресурсів бойовиків відеозвернення пропагандиста. На ньому він стверджує, що після затримання у посольстві Грузії вже перебуває у своєму домі у Лондоні.

Сьогодні, 8 серпня, російський пропагандист Грем Філіпс увірвався до посольства Грузії в Лондоні, де проходила виставка, присвячена 10-й річниці грузинсько-російської війни. Після інциденту поліція арештувала Філіпса. Посол Грузії в Британії Тамара Буречашвілі повідомила, що Філіпс звинуватив Грузію у фальсифікації інформації щодо подій, які сталися в серпні 2008 року.

"Посольство стало жертвою російської агресії через неочікуване вторгнення людини з камерою, яка гучно, в агресивній формі кричала, що це пропаганда - грузинська пропаганда, яка є загрозою для британської аудиторії і яка є оманливою", - сказала посол.