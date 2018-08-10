У Білорусі затримані опозиційні журналісти почали виходити на свободу

7 серпня у редакціях БелаПАН і недержавного новинного порталу TUT.BY відбулися обшуки.

Слідчий комітет Білорусі повідомив, що закінчив проведення «невідкладних дій» щодо журналістів, затриманих у рамках розслідування справи про незаконний доступ до платної інформації державного агентства «БелТА».

Як передає Радіо Свобода, затримані журналісти почали виходити на свободу. Зокрема, на даний час звільнені редактор сайту газети «Білоруси і ринок» Олексій Жуков, випусковий редактор Tut.by Анна Колтигіна, редактор науково-популярного відділу Tut.by Анна Єрмачонок, повідомляє Tut.by.

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Крім того, на свободу вийшла і головний редактор Tut.by Марина Золотова. Їй розширили обвинувачення: на додаток до висунутого раніше всім затриманим звинувачення у «несанкціонованому доступі до комп'ютерної інформації», яке передбачає до 2 років позбавлення волі, Золотовій зараз інкримінують ще й бездіяльність відповідальної особи, яка передбачає до 5 років позбавлення волі і заборону займати певні посади або займатися певною діяльністю.

У Слідчому комітеті заявили, що вона «активно сприяла розслідуванню», тому її також випустили з-під варти.

Тим часом, про долю затриманої редакторки БелаПАН Ірини Левшиної і журналістки агентства Тетяни Коровенкової поки що невідомо. Агентство БелаПАН ввечері 9 серпня повідомляє, що його головного редактора Ірину Левшину відправили в ізолятор тимчасового утримання в Мінську. 9 серпня в її будинку провели обшук.

Дружина затриманого кореспондента Deutsche Welle Павлюка Биковського Ольга Биковська написала на своїй сторінці у Facebook, що її чоловік залишається в ув'язненні і завтра його допитуватимуть.

Засновник Tut.by Юрій Зіссер написав у Facebook, що всіх співробітників порталу випустили на свободу, проте додав, що «розслаблятися і сильно радіти рано: це була тільки прелюдія, попереду слідство і суд».

7 серпня у редакціях БелаПАН і недержавного новинного порталу TUT.BY відбулися обшуки. У той же день були затримані, а пізніше заарештовані на три доби кілька журналістів. Міжнародні й білоруські правозахисні організації назвали дії правоохоронних органів Білорусі такими, що порушують свободу слова.