Правозахисниця опублікувала список "Вантажів-200", які прибули з Донбасу в Крим

"Вантаж-200" продовжує йти до Росії. Тепер вже і до Криму. Морги Криму заповнені повністю, а додому довезуть в цинку небагатьох", - цитує Васильєву Новое время.

Правозахисниця опублікувала список прізвищ тих, хто виїхав з Криму воювати на територію Донбасу і загинув там.

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В цілому, за даними Васильєвої, з початку грудня в Україні загинуло більше трьохсот російських солдатів. Активістка також оприлюднила список загиблих, тіла яких прибули в РФ.

Окрім того, за інформацією правозахисниці, за весь час у воєнних діях на Донбасі було вбито більш як п'ять тисяч російських контрактників. При цьому "до родичів дійшло не більше тисячі "вантажів-200".

"Російське населення для Путіна - ніщо. І він дуже чітко показує це на прикладі того, як поводяться із загиблими російськими військовослужбовцями…Українці, якими б злісними їх не малювали, беруть ДНК у кожного загиблого, підібраного на полі бою. Серед них багато російських громадян без якихось пізнавальних знаків", - пише Васильєва.

Водночас, Міністерство оборони Росії не може або не хоче організовувати ДНК-тест, додає правозахисниця.