У Сирії вибухнув склад боєприпасів, загинули десятки людей

18:54, 12 серпня 2018
Світ
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У Сирії вибухнув склад боєприпасів / фото twitter.com/SyriaCivilDef

В Сирії у контрольованій повстанцями північній провінції Ідліб внаслідок потужного вибуху в одному з житлових кварталів міста Сармада десятки людей загинули і дістали поранення.

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Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Сирійський центру моніторингу за дотриманням прав людини, вибух стався сьогодні у переробленому під склад боєприпасів будинку.

Вибухова хвиля зруйнувала багатоповерхову споруду. Загинуло, за даними правозахисників, щонайменше 39 цивільних осіб, з яких 12 - неповнолітні, ще десятки людей отримали поранення. Причина вибуху поки невідома.

На сьогодні провінція Ідліб контролюється переважно ісламістською коаліцією «Хайят Тахрір аш-Шам», які воюють проти режиму президента Сирії Башара Асада. Останньому за підтримки Росії, Ірану та шиїтських воєнізованих угруповань вдалося повернути під свій контроль більшість території Сирії.

Вже тривалий час сирійська та російська авіація проводять інтенсивне бомбардування провінції Ідліб.

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Теги: #Сирія#вибух