У Сирії вибухнув склад боєприпасів, загинули десятки людей

Всі загиблі - цивільні люди, серед них 12 дітей.

В Сирії у контрольованій повстанцями північній провінції Ідліб внаслідок потужного вибуху в одному з житлових кварталів міста Сармада десятки людей загинули і дістали поранення.

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Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Сирійський центру моніторингу за дотриманням прав людини, вибух стався сьогодні у переробленому під склад боєприпасів будинку.

Вибухова хвиля зруйнувала багатоповерхову споруду. Загинуло, за даними правозахисників, щонайменше 39 цивільних осіб, з яких 12 - неповнолітні, ще десятки людей отримали поранення. Причина вибуху поки невідома.

With no end to the carnage in sight, 36 dead civilians and dozens of wounded are the current count of victims of the massive explosion in #Sarmada city at dawn today. #WhiteHelmets are working tirelessly, searching and rescuing, in unbelievable areas of destruction and death. pic.twitter.com/fr1bZGq3O1 — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 12 августа 2018 г.

На сьогодні провінція Ідліб контролюється переважно ісламістською коаліцією «Хайят Тахрір аш-Шам», які воюють проти режиму президента Сирії Башара Асада. Останньому за підтримки Росії, Ірану та шиїтських воєнізованих угруповань вдалося повернути під свій контроль більшість території Сирії.

Вже тривалий час сирійська та російська авіація проводять інтенсивне бомбардування провінції Ідліб.