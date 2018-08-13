Експерт розповів, як санкції вплинуть на майбутнє Росії

За словами Фурси, російська економіка "володіє великим запасом міцності", і санкції не "знищують сьогодення", але "забирають майбутнє".

Сильне падіння рубля і падіння російських фондових ринків - це реакція на підготовку нових, більш жорстких антиросійських санкцій. Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

"На жаль, російська економіка володіє великим запасом міцності, тому найближчим часом не впаде. Санкції, безумовно, негативно впливають на російську економіку. Але, скоріше, вони забирають майбутнє, ніж знищують сьогодення", - сказав Фурса, відповідаючи на питання аудиторії під час чату на сайті Главред.

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"Крах РФ потрібен Україні, але навряд чи потрібен глобальним гравцям, тому що нікому не хочеться бачити 20 нових халіфатів з ядерною бомбою", - вважає експерт.

"Безумовно, розвал Росії є фактором ризику. У той же час для України, яка через еміграцію скоро зіткнеться дефіцитом дешевої робочої сили, потенційний розвал Росії може стати чинником припливу тієї самої робочої сили", - зазначив Фурса.

"Зараз у Конгресі США підготовлений набагато більш потужний законопроект щодо санкцій проти Росії, який може дуже суттєво вдарити по економіці Росії. І те, що ми бачимо сьогодні - сильне падіння рубля і падіння російських фондових ринків - це переляк тих потенційних санкцій, які можуть ввести найближчим часом", - заявив експерт.

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