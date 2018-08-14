Суд не відсторонив Мюллера від справи про втручання у вибори в США за позовом російської компанії

Компанія Concord - одна з трьох юридичних осіб, якій Мюллером висунуто звинувачення у впливі на виборчу кампанію в США 2016 року.

Суд в окрузі Колумбія відмовив російській компанії Concord Management and Consulting LLC в проханні відсторонити спеціального прокурора Роберта Мюллера від розслідування справи про російське втручання у вибори президента США в 2016 році.

Позивачі намагалися довести, що спецпрокурор Мюллер був незаконно призначений керівником розслідування.

Компанія Concord - одна з трьох юридичних осіб, які разом з 13 російськими фізичними особами були звинувачені Мюллером у впливі на виборчу кампанію в США 2016 року.

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Слідство вважає, що російська сторона намагалася посилити позиції Дональда Трампа, який в підсумку і виграв вибори, та послабити позиції його опонента від Демократичної партії Хіларі Клінтон.

Як відомо, спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув звинувачення проти 13 росіян, які працювали в "фабриці тролів", і ще 3 організацій у втручанні у вибори президента Сполучених Штатів.

Росіян звинувачують у змові з метою обдурити Сполучені Штати. Крім того, двох росіян зі списку звинувачують у банківському шахрайстві, ще четверо - в крадіжці особистих даних інших людей.

Крім росіян, США звинувачує три російські організації - "Агентство інтернет-досліджень" або "фабрику тролів", "Конкорд Менеджмент та Консалтинг" і "Concord Catering". Всіх їх пов'язують з Євгеном Пригожиним, якого вважають наближеним до президента Росії Володимира Путіна.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що звинувачення проти росіян не доводять змови його кампанії з Кремлем.

У міністерстві закордонних справ Росії назвали абсурдом звинувачення 13 росіян у втручанні у вибори президента США.