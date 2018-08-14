Колишня соратниця Трампа розкрила секрет провокаційного напису на куртці Меланії

Телезірка після звільнення з Білого дому розповіла, що Меланія Трамп знається на моді та використовує одяг, щоб протестувати проти деяких рішень чи прохань чоловіка.

Колишня соратниця президента США Дональда Трампа, телезірка Омароса Ньюман-Маніголт після свого звільнення з Білого дому готується випустити книгу про співпрацю з Трампом. Вона розкриє деякі секрети 45-го президента.

Як передає ТаблоID, за словами Ньюман-Маніголт, Меланія Трамп знається на моді та розуміє, що вбрання першої леді США привертає увагу всього світу та аналізується. Вона користується цим, щоб протестувати проти деяких рішень чи прохань чоловіка.

Колишня соратниця Трампа стверджує, що скандальна куртка з написом "Насправді мені байдуже. А вам?", яку дружина президента одягнула за зустріч із дітьми нелегальних мігрантів, була обрана першою леді не випадково.

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"На мою думку, Меланію того дня у червні змусили поїхати на кордон, фактично для того, щоби вона виправила халепу, яку наробив її чоловік. Вона надягла ту куртку, щоби дошкулити Трампу, щоби створити скандал, із яким йому доведеться розбиратися, щоби продовжити розмову про байдужість адміністрації, занапастити всю цю поїздку, зробити так, щоби її більше про таке не просили", - запевнила Ньюман-Маніголт.

"Річ не в тім, що Меланія не співчуває дітям мігрантів, я впевнена, що співчуває. Але вона радо, злостиво занапастила вказівку свого чоловіка, щоби він виглядав дурнем", - пояснила вона.

На користь своєї версії вона навела й інший приклад - на президентські дебати Меланія прийшла у рожевій блузі від Gucci з бантом, який багато кому нагадав жіночий статевий орган. Таким чином майбутня перша леді могла відреагувати на інформацію зі ЗМІ про сексистські висловлювання свого чоловіка.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп намагався взяти Меланію за руку, але та пручалася.