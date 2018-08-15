Міст у Генуї може обвалитися ще більше: одна з опор продовжує тріскатися

Один із пілонів моста знаходиться прямо між житловими будинками, жителів яких вчора евакуювали.

Одна з уцілілих опор моста Моранді в Генуї, частина якого обвалилася у вівторок, тріскається і також може впасти.

Про це повідомляє La Stampa, передає "Європейська правда". Один із пілонів моста знаходиться прямо між житловими будинками, жителів яких вчора евакуювали. Більшість з них провели ніч в гуманітарному центрі, підготовленому місцевою владою.

Сьогодні вранці жителі хотіли повернутися до своїх домівок, але пожежники поки не дозволяють їм цього зробити через небезпеку нового обвалення. Очевидці стверджують, що тріщина в опорі здається набагато більшою, ніж вчора.

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Тим часом, поліція все більше розширює так звану "червону зону", закриваючи територію, яка може представляти ризик для людей і транспортних засобів. Поки неможливо сказати, коли місцеві жителі зможуть повернутися додому.

За останніми даними, в результаті обвали секції мосту загинули 39 людей, пошукова операція триває.

Раніше повідомлялося, що причиною обвалу мосту Моранді у Генуї була людська помилка.

Як повідомляв УНІАН, частина мосту Моранді довжиною близько 100 метрів обвалилася 14 серпня близько полудня. Впала секція, яка проходила над залізничними рейками та річкою Польчевера.

Міст Моранді збудований у 1960-х роках на захід від центру Генуї. Його довжина становить 1182 м, висота – 90 м.