Прокуратура назвала причину обвалу мосту в Генуї

За фактом події прокуратура відкрила справу щодо злочинної недбалості і масового вбивства з необережності.

Причиною обвалу мосту Моранді у Генуї була людська помилка.

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Про це повідомив прокурор Генуї Франческо Коцці, передає ЄвроПравда з посиланням на La Repubblica. "Це не нещасний випадок, а людська помилка" - заявив він після завершення інспекції в районі мосту.

За фактом події прокуратура відкрила справу щодо злочинної недбалості і масового вбивства з необережності.

"Ми повинні відповісти на одне питання: чому це сталося? Це наше завдання і ми робитимемо все необхідне" - заявив прокурор.

За його словами, спочатку слідчі детально вивчать дані про хід реконструкції мосту і профілактичних робіт, а також відстежать все що відбувалося на мосту у день трагедії. Наступним етапом будуть слідчі дії щодо відповідних інституцій і компанії, залучених до робіт навколо мосту.

Як повідомляв УНІАН, частина мосту Моранді довжиною близько 100 метрів обвалилася 14 серпня близько полудня. Впала секція, яка проходила над залізничними рейками та річкою Польчевера.

Рятувальники знайшли тіла 38 загиблих, розбираючи завали.

Міст Моранді збудований у 1960-х роках на захід від центру Генуї. Його довжина становить 1182 м, висота – 90 м.