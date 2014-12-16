Путін доручив підготувати «фундаментальну наукову працю» з історії Криму

Відповідальним за цю роботу, яка повинна бути завершена до 1 грудня 2017, Путін призначив прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, передає Радіо Свобода.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся так званий «референдум» про статус півострова, що стало приводом для Росії включити Крим до свого складу.

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Україна, Європейський союз та США не визнали це голосування і вважають, що Росія анексувала Крим. Через такі дії щодо Росії застосували санкції.