Politico: Центральні банки Європи віщують хаос після відмови від паперових грошей

За словами банкірів, хакери можуть відрізати доступ до електронної валюти, а уразливі групи населення будуть виштовхані на маргінеси суспільства.

Центральні банкіри Європи попереджають, що поступова відмова від паперових грошей, яка відбувається у багатьох країнах, - це серйозна загроза для фінансової системи. Адже велика залежність від електронних платежів робить її уразливою перед катастрофічними збоями в разі кібератак.

Як пише Politico, регулятори наполягають, що технологічні помилки і систематичні атаки доводять необхідності збереження в обігу готівки. Крім того, вони підкреслюють, що у безготівковому світі найбільш уразливі групи населення стануть відчуженими від усіх інших.

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Дослідження Європейського Центрального Банку показало, що майже 80% всіх платежів у єврозоні здійснюються за допомогою готівки. Однак, деякі країни, такі як Естонія, Нідерланди і Фінляндія, покладаються на електронні платіжні системи у 50% від усіх транзакцій. У Швеції в магазинах готівкою розраховуються лише у 13% випадків. А більше половини відділень банків в країні навіть не тримають паперових грошей.

«Хтось з Росії, Китаю чи ще звідкись легко може вимкнути електронну систему. Готівку можна сховати в машині, в котлі, та будь-де», - сказав голова лобістської групи за збереження готівки у Швеції і колишній голова відділу з боротьби зі злочинністю Інтерполу Бйорн Ерікссон.

«Я бачу зростання занепокоєння у моїй країні тим, що станеться, коли хтось вирішить відключити їх від електронної системи. Як тоді зберегти суспільство активним?» - додав він.

Центральні банки спостерігають за процесом переходу на електронні розрахунки і нервують.

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«Все частіше центральні банки наполягають, що готівка теж повинна грати роль. Ми не бачимо можливості для повністю безготівкового суспільства», - сказав голова Австрійського національного банку Евальд Новотні.

«Якщо, приміром, зникне електропостачання, готівка виявиться єдиним способом платежу, який вціліє», - додав він.

У Нідерландах теж підтримують настрої за збереження паперових грошей.

«Нас атакують кожен день. Якщо опустити щити, то вся активність буде як на долоні», - сказала директор з питань платежів Центрального банку Нідерландів Петра Хейлькема, яка відповідає також за кібербезпеку, додаючи, що «готівка забезпечує довіру».

Окрім кібернетичних загроз критики переходу в безготівкове суспільство вказують на те, що уразливі групи населення, такі як пенсіонери і люди з інвалідністю, покладаються на готівку більше, ніж будь-хто інший.

Перебої у роботі платіжної системи Visa в червні, які сталися через технічні проблеми, дали невеликий, але реальний шанс перевірити усі ризики, - наполягає професор кібербезпеки ірландського Університету Ульстер Кевін Курран. Клієнти по всьому Євросоюзі не могли платити на товари і послуги. Тож, за словами Куррана, вони зрозуміли, що «залежать від запасного плану».

«Коли у потязі возять смаколики, а розрахуватися карткою немає змоги, єдині, хто може щось з’їси – це люди з готівкою», додає він.

Рух в напрямку відмови від готівки відбувається частково з комерційних міркувань. Оскільки бізнеси переходять лише на електронні розрахунки заради ефективності і у відповідь на вимоги клієнтів. Деякі уряди заохочують перехід на електронні послуги, тому що вони бачать в цьому рішення для проблем з відмиванням грошей і податковим шахрайством. Крім того, це дозволяє підвищити конкуренцію у фінансовому секторі. Інші стверджують, що електронні платежі захищають людей від пограбувань. Також електронні гроші не можна загубити.

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У звіті за березень Міністерство фінансів Великої Британії описало можливості для уряду країни щодо підтримки електронних платежів. Нове законодавство в королівстві вже забороняє стягувати комісію за використання карток чи електронних платіжних систем і дозволяє фінтех-компаніям надавати послуги швидких платежів клієнтам без посередництва банків. Бажання приборкати злочинність також підштовхнуло Європейський Центральний Банк відмовитися від випуску банкнот номіналом в 500 євро у 2016 році, попри гостру залежність Німеччини від готівки. В німецьких крамницях у більш ніж 50% випадків розраховуються паперовою валютою, в той час як картками - у 25,5%. Мобільні платежі не складають навіть 1%.

Але чиновники наполягають, що готівка повинна зберегти присутність в економіці. Міністерство фінансів Великої Британії досліджує питання, як гарантувати збереження доступу і захисту для тих, кому потрібне використання готівки. У Швеції суд постановив, що громадські організації повинні приймати паперові гроші. А шведський уряд цього року постановив, що Центральний бак повинен вимагати, щоб у відділеннях банків завжди була готівка.