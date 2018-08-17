США скоротять витрати на Туреччину - Трамп

Скорочення фінансування пов'язане з тим, що влада Туреччини продовжує утримувати під домашнім арештом американського пастора Ендрю Бренсона.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США скоротить фінансування Туреччини.

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Про це Трамп написав у своєму мікроблозі Twitter. Така заява викликана тим, що влада Туреччини продовжує утримувати під домашнім арештом американського пастора Ендрю Бренсона.

"Туреччина багато років користується Сполученими Штатами. Вони зараз утримують нашого чудового християнського пастора, якого я зараз повинен просити представити нашу країну у якості великого патріота-заручника. Ми нізащо не будемо платити за звільнення невинної людини, але ми скоротимо витрати на Туреччину!", - написав американський президент.

Turkey has taken advantage of the United States for many years. They are now holding our wonderful Christian Pastor, who I must now ask to represent our Country as a great patriot hostage. We will pay nothing for the release of an innocent man, but we are cutting back on Turkey! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2018

Як повідомляв УНІАН, Ендрю Бренсона утримують у Туреччині з 2016 року. 16 серпня міністр фінансів США заявив, що у зв'язку з цим США готові до введення нових санкцій проти деяких Турецьких високопосадовців.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що односторонні дії Вашингтона проти Анкари змушують Туреччину шукати нових друзів і союзників. За словами Ердогана, Туреччина і США були стратегічними партнерами протягом шести десятиліть, однак Вашингтон "неодноразово і послідовно" не поважав інтереси турецького народу.