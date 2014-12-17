ЗМІ: в Росії сформували антикризовий штаб

У Росії сформовано антикризовий штаб - своєрідний "тіньовий уряд", до якого увійшли колишній керівник адміністрації президента РФ Олександр Волошин, міністр чинного уряду Михайло Абизов, а також представники Вищої школи економіки. Про це LB.ua повідомило джерело, близьке до уряду РФ.

Створити антикризовий штаб Росію змусило скрутне економічне становище, в якому країна опинилася після анексії Криму, введення проти неї санкцій та зниження цін на нафту. Економіка РФ вже балансує на межі рецесії, а за останні кілька днів рубль девальвував з 58 руб./дол. до 68 руб./дол. Ще на початку цього року він торгувався на рівні близько 33 руб./дол.

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Російський Центробанк у спробі врятувати рубль від обвалу різко підвищив ключову ставку з 10,5 до 17%, що призведе до подорожчання кредитних ресурсів всередині країни і уповільнення економічного зростання.